СМИ: У Кадырова биполярное расстройство 30.11.2023, 8:23

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Глава Чечни неожиданно выступил против ключевой идеи Кремля.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поклялся в верности российскому диктатору Владимиру Путину и призвал объединиться вокруг него. Но в то же время глава Чечни выступил против мирных переговоров с Украиной, идею которых в последнее время все чаще озвучивают в Кремле.

«У Кадырова биполярное расстройство», – пишет по этому поводу obozrevatel.com.

Глава Чечни заявил о своих странных идеях в новом видео, выложенном в сеть. Кадыров заявил, что «в ближайшем будущем будет интересно».

«Заберем все наши территории и немного дальше – чтобы нашим врагам не было грустно. И еще должны объединиться вокруг нашего главнокомандующего. Единственное, чего мы боимся, что мы сядем за стол переговоров. Не хотим, чтобы переговоры проходили с Украиной, с Западом», – отметил глава Чечни.

Он размечтался о «прекрасных новостях» в ближайшем будущем и «уборке» Одессы и Харькова.

Напомним, что ранее во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

Отметим, что Анкара готова взять на себя посредничество по переговорам Украины. Это подтвердил Эрдоган по итогам переговоров с Путиным.

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