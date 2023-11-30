Ученые нашли способ, которым построили египетские пирамиды 1 30.11.2023, 15:37

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Это открытие касается не только пирамид.

Ученые, возможно, разгадали тайну строительства египетских пирамид, и она связана с древним рукавом Нила, который когда-то протекал через этот регион. Вероятно, существовал огромный водный путь шириной в сотни метров, извивавшийся через пустыню, пишет IFLScience.

Это, по мнению исследователей, может быть ключом к пониманию того, как построены культовые пирамиды тысячи лет назад. Открытие предполагает, что древняя река могла служить транспортным маршрутом для перевозки строительных материалов и рабочих, необходимых для таких масштабных проектов.

Доктор Эман Гонейм, ведущая исследовательница, объясняет, что скопление пирамид вдоль западного края поймы Нила указывает на наличие большого водного потока, который поддерживал эти строительные проекты.

Она отмечает, что если пирамиды повсеместно расположены в определенной местности, то должны были существовать водные объекты, которые облегчали транспортировку камней и рабочих к этим местам.

Чтобы выяснить детали, Гонейм обратилась к спутниковым данным, используя радарные волны для исследования долины Нила из космоса. Радарные волны могли проникать сквозь землю, открывая невидимый мир под поверхностью.

В результате она обнаружила пересохшее русло реки, протянувшееся примерно на 100 километров через пустыню, которое теперь называется Ветвь Ахрамат (что в переводе с арабского означает «Ветвь пирамиды»).

Гонейм отмечает, что это был не просто небольшой рукав, а большой водный путь, ширина которого на некоторых участках достигала полкилометра и более, подобно современному руслу Нила.

Ответвление Ахрамат, пролегающее от Фаюма до Гизы, проходит через 38 различных мест расположения пирамид. Гонейм и ее команда планируют проанализировать керны почвы из этого древнего русла, чтобы подтвердить его активность во времена Старого и Среднего царств (3700-4700 лет назад), когда строились пирамиды.

Пока подтверждение еще не получено, есть интересные подсказки. Гонейм отмечает, что многие пирамиды имели подъездные пути, которые заканчивались храмами, похожими на древние порты, и большинство этих храмов расположены именно на берегу обнаруженного ответвления.

Это открытие касается не только пирамид; оно также может революционизировать наше понимание Древнего Египта. Гонейм предполагает, что исследование древних рукавов Нила может помочь археологам найти утраченные объекты, поскольку основное течение Нила со временем изменилось, что привело к исчезновению городов и поселков. Исследуя эти древние водные пути, исследователи могут обнаружить скрытые поселения, добавив ценные кусочки к пазлу египетской истории.

По сути, это исследование открывает новые пути не только для понимания строительства пирамид, но и для разгадки более широких тайн Древнего Египта. Углубляясь в тайны этих древних водных путей, мы можем открыть затерянные главы нашей общей истории человечества.

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