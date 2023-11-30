Шторм разбросал шесть российских кораблей в Черном море 30.11.2023, 16:10

Есть погибшие.

Ненастье принесло немало проблем, в том числе и для флота России в Крыму. Шесть судов сорвало с якорей во время шторма, известно о погибших, передает «24 канал».

Некоторым кораблям пришлось дрейфовать в море до его успокоения.

Российские СМИ сообщают, что во время шторма в море сорвалось шесть российских кораблей. В 12:40 в районе Керченского пролива на почву в районе поселка Заветное также выбросило баржу БНТ-03. Из трюма теплохода Garakac нужно было выкачивать воду.

«Капитан теплохода Garakac сообщил о лишней воде в балластных танках (обременителях) и носовой части. Работать перестали все водооткачивающие средства. Была запрошена помощь в перешвартовании, сейчас последствия устраняют», – пишут СМИ.

Известно, что в непогоду погиб 61-летний механик теплохода «Волгобат-266». Его тело обнаружили в каюте корабля. Предварительной причиной смерти есть инфаркт на фоне сильного стресса. Во время шторма он находился на судне.

Если говорить о сорванном с якоря корабле, то море потянуло теплоход «Озкан-2». Капитан решил дрейфовать в море и через час все же стал на второй якорь. Также сорвало два якоря корабля «Волга-4007» – он имел третий, кормовой. Кроме этого, сорвались теплоходы «Иртыш ривер» и «Сатурн-1».

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