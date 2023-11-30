ХАМАС освободил двух израильских заложников 30.11.2023, 18:44

Сейчас они находятся на территории Израиля.

ХАМАС освободил двух израильских заложников, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

В армии обороны Израиля утверждают, что их передали Красному Кресту, который, в свою очередь, передал заложников отряду элитного подразделения ЦАХАЛа и отряду ШАБАК возле пограничного забора. Сейчас заложники находятся на территории Израиля.

AlJazeera пишет со ссылкой на Reuters, что представитель ХАМАС подтвердил эту информацию и отметил, что речь идет о двух женщинах.

По данным Ynet, ХАМАС освободил 21-летнюю Мию Шем, видео с которой ХАМАС распространил 16 октября. В ролике она просила освободить ее и вернуть к семье. Шем похитили с фестиваля Supernova. Вторая освобожденная заложница — 40-летняя Амит Суссана, утверждает Ynet.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».