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ВСУ поразили российский комплекс РЭБ Р-330 «Житель» на Лиманском направлении

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  • 30.11.2023, 19:15
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ВСУ поразили российский комплекс РЭБ Р-330 «Житель» на Лиманском направлении

Видеофакт.

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения вражеского комплекса РЭБ Р-330 «Житель» на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский комплекс уничтожили спецназовцы из третьего полка имени князя Святослава Храброго.

«Поражение комплекса РЭБ Р-330 «Житель» российских оккупационных войск на Лиманском направлении. Еще одна жирная цель в активе бойцов 3-го отдельного полка СпН имени князя Святослава Храброго», - отмечается в комментарии к записи.

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