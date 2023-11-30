ВСУ поразили российский комплекс РЭБ Р-330 «Житель» на Лиманском направлении

ВСУ поразили российский комплекс РЭБ Р-330 «Житель» на Лиманском направлении1
- 30.11.2023, 19:15
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Видеофакт.
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения вражеского комплекса РЭБ Р-330 «Житель» на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский комплекс уничтожили спецназовцы из третьего полка имени князя Святослава Храброго.
«Поражение комплекса РЭБ Р-330 «Житель» российских оккупационных войск на Лиманском направлении. Еще одна жирная цель в активе бойцов 3-го отдельного полка СпН имени князя Святослава Храброго», - отмечается в комментарии к записи.