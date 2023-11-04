Эксперт назвал зачинщиков погромов в Дагестане 4.11.2023, 9:48

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Антисемиты были «абсолютно управляемы.

Антиеврейские погромы в Дагестане были «абсолютно управляемы» из Кремля, уверен политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики «Вежа» Валерий Клочок.

В интервью «Главреду» Клочок отметил, что сегодня фактически всеми процессами в России руководит определенная группа силовиков под предводительством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и главы администрации президента РФ Антона Вайно.

«В эту группу, по разным данным, также входят министр обороны РФ Сергей Шойгу, бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. К тому же, среди них есть довольно интересная фигура специального представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, Юрий Чайка, который фактически отвечает за весь Северный Кавказ», - ответил Клочок.

По его словам, именно эта группа, очевидно, спровоцировала акции протеста в Дагестане, потому что действия протестующих очень подозрительны, ведь им никто не оказывал сопротивления.

«Совершенно логично, что на фоне массовой поддержки Палестины арабским миром, мусульмане Северного Кавказа выступили якобы естественно. Да, есть недовольные, однако появление самой информации о том, что якобы в гостинице проживают евреи, не случайно. Ее распространял один из телеграмм-каналов, который называют приближенным к бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву, после чего его обвинили в том, что якобы именно он подогревал протесты. То есть для того, чтобы спровоцировать протест, спецслужбы сработали абсолютно классически», - объяснил эксперт.

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