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«Генерал СВР»: Назначены поминки усопшего Владимира Путина

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  • 4.11.2023, 10:16
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«Генерал СВР»: Назначены поминки усопшего Владимира Путина

Соберется бывший ближний круг.

Российский телеграм-канал «Генерал СВР», первым сообщивший о якобы смерти главы РФ Владимира Путина, написал о организации в Кремле поминок по «усопшему».

«На завтра (сегодня, 4 ноября — ред.) назначены поминки усопшего Владимира Путина. Соберется бывший ближний круг. Заказан пышный ужин», — говорится в сообщении.

Новость о якобы смерти Владимира Путина вызвала огромный резонанс в России и мире. Несмотря на отсутствие прямых доказательств этого факта, аналитики высоко оценили значение информационного вброса.

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