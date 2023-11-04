Израиль взял под контроль штаб ХАМАСа в Джебалии: найдены секретные документы 4.11.2023, 10:37

Они будут использоваться ЦАХАЛом в боях.

Солдаты инженерных и бронетанковых частей армии обороны Израиля под командованием бригады «Гивати» взяли под контроль опорный штабной пункт ХАМАСа в лагере беженцев Джебалия, на севере сектора Газа.

Об этом рассказала пресс-служба ЦАХАЛа.

После взятия под контроль опорного пункта и тщательного обыска помещения была найдена важная разведывательная информация: список приказов, оперативные карты.

Найдены были также средства связи и личные данные командиров и боевиков ХАМАСа.

Разведка 162-й дивизии и спецслужбы исследуют материалы, которые будут использоваться ЦАХАЛом в будущих боях.

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