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«Росатом» унизил Лукашенко

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  • 4.11.2023, 11:17
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«Росатом» унизил Лукашенко

В корпорации пренебрежительно ответили на претензии диктатора.

Российкая госкорпорация «Росатом» не будет раскрывать подробностей по коммерческой составляющей проекта по строительству Белорусской АЭС.

Об этом говорится в сообщении госкорпорации, отреагировавшей на заявления Александр Лукашенко о компенсациях в связи с задержкой ввода в эксплуатацию БелАЭС.

Таким образом, «Росатом», в ответ на претензии диктатора, не захотел объяснять, почему возникла задержка с пуском БелАЭС

«Учитывая всю сложность и жизненный цикл проекта, для нас - нормальная практика идти навстречу заказчикам по отдельным позициям на взаимовыгодных условиях. С учетом сложившихся доверительных отношений с нашим белорусским заказчиком, мы не комментируем коммерческую составляющую проекта», - цитирует сообщение «Росатома» ТАСС.

При этом, как отмечается в заявлении госкорпорации, «Росатом» никогда не пытался ускорить процесс сооружения Белорусской АЭС.

«Что касается сдвижки сроков реализации проекта, то необходимо учитывать следующие факторы: основные этапы сооружения Белорусской АЭС пришлись на непростой период пандемии и ужесточения внешнеполитической обстановки с возросшими санкционными рисками, сам проект реализовывался в стране, впервые вставшей на путь большой атомной энергетики. У нас никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения в ущерб требованиям безопасности», - подчеркивается в документе.

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