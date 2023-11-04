Отрезав север сектора Газы, армия Израиля начала рейды на юг 4.11.2023, 11:38

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Террористов ХАМАС уничтожают в тоннелях и вентиляционных шахтах.

Минувшая ночь была отмечена активными действиями ЦАХАЛа по уничтожению тоннелей и ликвидации террористов, которые выходят из тоннелей, вентиляционных шахт и канализационных колодцев не только на севере, но и на юге сектора Газа.

Об этом рассказала утром в субботу, 4 октября, пресс-служба ЦАХАЛа. На севере сектора ЦАХАЛ планомерно устанавливает контроль над территорией. За вечер и ночь зафиксированы многочисленные попытки обстрела израильских военнослужащих из тоннелей, шахт и специально оборудованных стрелковых позиций.

ЦАХАЛ уничтожал террористов, опустошал их склады с оружием и брал под контроль входы в тоннели.

Бронетанковое подразделение на севере сектора Газа наткнулось на группу из 15 террористов и вступило в бой. Несколько террористов были убиты, а ЦАХАЛ обстрелял из танков три поста для наблюдателей ХАМАСа.

В ходе рейда на юг бронетанковые и инженерные подразделения ЦАХАЛа провели операцию по нанесению на карту заминированных зданий и обезвреживанию взрывных устройств. В ходе операции войска столкнулись с группой террористов, выходящих из шахты туннеля. Военные обстреляли террористов и уничтожили их.

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