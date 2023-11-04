закрыть
4 ноября 2023, суббота, 12:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Отрезав север сектора Газы, армия Израиля начала рейды на юг

  • 4.11.2023, 11:38
  • 1,250
Отрезав север сектора Газы, армия Израиля начала рейды на юг

Террористов ХАМАС уничтожают в тоннелях и вентиляционных шахтах.

Минувшая ночь была отмечена активными действиями ЦАХАЛа по уничтожению тоннелей и ликвидации террористов, которые выходят из тоннелей, вентиляционных шахт и канализационных колодцев не только на севере, но и на юге сектора Газа.

Об этом рассказала утром в субботу, 4 октября, пресс-служба ЦАХАЛа. На севере сектора ЦАХАЛ планомерно устанавливает контроль над территорией. За вечер и ночь зафиксированы многочисленные попытки обстрела израильских военнослужащих из тоннелей, шахт и специально оборудованных стрелковых позиций.

ЦАХАЛ уничтожал террористов, опустошал их склады с оружием и брал под контроль входы в тоннели.

Бронетанковое подразделение на севере сектора Газа наткнулось на группу из 15 террористов и вступило в бой. Несколько террористов были убиты, а ЦАХАЛ обстрелял из танков три поста для наблюдателей ХАМАСа.

В ходе рейда на юг бронетанковые и инженерные подразделения ЦАХАЛа провели операцию по нанесению на карту заминированных зданий и обезвреживанию взрывных устройств. В ходе операции войска столкнулись с группой террористов, выходящих из шахты туннеля. Военные обстреляли террористов и уничтожили их.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип