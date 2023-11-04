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В Беларуси завели уголовное дело из-за аварии на «Беларуськалии»

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  • 4.11.2023, 12:59
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В Беларуси завели уголовное дело из-за аварии на «Беларуськалии»

Следственный комитет назвал «статью».

Из-за инцидента на «Беларуськалии» возбудили уголовное дело, сообщает Следственный комитет. Напомним, 3 ноября на территории 2-го рудоуправления произошло ЧП, здесь «застряла» транспортная кабина, из-за чего были тяжело травмированы пять работников.

«Работа на месте происшествия продолжалась всю ночь, — сообщили в СК. — Назначен ряд экспертных исследований, изъята и анализируется техническая документация».

Управление Следственного комитета по Минской области завело уголовного дело по части 2 статьи 306 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения двум или более лицам).

«Устанавливаются объективные обстоятельства произошедшего, — отмечают в СК. — В рамках расследования уголовного дела особое внимание будет уделено выяснению причин и условий, повлекших за собой травмирование работников предприятия».

Напомним, 3 ноября в Солигорском районе на территории 2-го рудоуправления «Беларуськалия» произошло ЧП, во время которого пострадали пять человек. По информации Минздрава, у всех пациентов тяжелые сочетанные травмы — переломы ключиц, позвоночника, таза и нижних конечностей.

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