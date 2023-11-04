Израиль переходит к решающей фазе наземной операции в секторе Газа 4.11.2023, 13:08

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План ЦАХАЛа содержит немало неожиданностей для террористов.

В секторе Газе начинается новый этап тактических военных действий армии Израиля. По заранее разработанному плану, с наступлением следующей недели, наземные операции будут усилены, а количество авиаударов сокращено, сообщают СМИ Израиля.

Вероятно, это решающа фаза, в рамках которой планируется уничтожение подземного арсенала ХАМАСа.

Как отметил министр обороны Израиля Йоав Галант, у ЦАХАЛа есть специально разработанный план, который преподнесет для террористов немало неожиданностей.

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