Израиль переходит к решающей фазе наземной операции в секторе Газа
- 4.11.2023, 13:08
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План ЦАХАЛа содержит немало неожиданностей для террористов.
В секторе Газе начинается новый этап тактических военных действий армии Израиля. По заранее разработанному плану, с наступлением следующей недели, наземные операции будут усилены, а количество авиаударов сокращено, сообщают СМИ Израиля.
Вероятно, это решающа фаза, в рамках которой планируется уничтожение подземного арсенала ХАМАСа.
Как отметил министр обороны Израиля Йоав Галант, у ЦАХАЛа есть специально разработанный план, который преподнесет для террористов немало неожиданностей.