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СМИ: Патрушев жестко отреагировал на слова Путина о России под ордынским игом

  • 4.11.2023, 13:30
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СМИ: Патрушев жестко отреагировал на слова Путина о России под ордынским игом

С «дублером» будут разбираться.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев жестко отреагировал на выступление Владимира Путина, в котором тот заявил, что нынешняя Россия похожа на Русь под ордынским игом.

Об этом сообщает российский телеграм-канал «Генерал СВР».

«Прочитав тезисно, с цитатами, выступление двойника президента на встрече с членами общественной палаты, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сказал: «Он (двойник) е..анулся?! С этим надо что-то делать», — говорится в сообщении.

Напомним, что авторы телеграм-канала продолжают утверждать, что глава РФ Владимир Путин мертв, а фактическое руководство страной осуществляет клан секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, используя для публичных выступлений дублера «покойного» Путина.

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