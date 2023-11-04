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Медики рассказали о состоянии пострадавших работников «Беларуськалия»

  • 4.11.2023, 14:35
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Медики рассказали о состоянии пострадавших работников «Беларуськалия»

Все травмы получены в результате падения с высоты.

Главврач Солигорской Центральной районной больницы Александр Кисель рассказал о состоянии работников «Беларуськалия», которые пострадали 3 ноября во время ЧП на 2-м рудоуправлении. Напомним, что по официальной информации там «застряла» транспортная кабина.

У всех пяти пострадавших работников «Беларуськалия» диагностированы повреждения различной степени тяжести, полученные в результате падения с высоты.

«Пациентам незамедлительно были проведены необходимые диагностические мероприятия и оказана помощь в соответствии с протоколами Минздрава. На областной и республиканский центры экстренной медицинской помощи были переданы экстренные извещения», — сообщил Александр Кисель.

Для консультативной и практической помощи в Солигорскую ЦРБ приехали спинальный хирург и травматолог-ортопед РНПЦ травматологии и ортопедии, а также травматолог Минской областной больницы.

Как сообщается, одному из пациентов потребовалась операция по стабилизации поясничного отдела позвоночника, которая была выполнена в условиях Солигорской ЦРБ.

«На оперативном консилиуме по всем пострадавшим была согласована лечебно-диагностическая тактика. На данный момент пациенты находятся в стабильном состоянии, под динамическим наблюдением профильный специалистов», — уточнил Александр Кисель.

Напомним, Следственный комитет завел уголовное дело из-за инцидента на «Беларуськалии».

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