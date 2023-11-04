BILD: Главари ХАМАС ведут роскошную жизнь миллиардеров 4.11.2023, 15:48

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За счет взятого в заложники населения сектора Газа.

Многие воспринимают сектор Газа как символ страданий и бедности палестинцев. Однако среди них есть несколько сотен долларовых миллионеров.

Это лидеры ХАМАС, которые живут на роскошных виллах, хвастаются в соцсетях лимузинами и останавливаются в самых дорогих отелях.

BILD собрал основных из них:

Исмаил Хания, 61 год. Лидер ХАМАС и глава правительства Газы с 2019 года живет за границей. Руководит боевиками из роскошных отелей Катара и Турции, передвигается на частном джете. Предполагаемое состояние семьи Хания — $2,5 млрд.

Халед Машаль, 67 лет. Экс-глава политбюро ХАМАС в 2012 году бежал из Дамаска в Катар с $1,5 млрд.

Муса Абу Марзук, 72 года. Второй по значимости лидер ХАМАС, отвечающий за международные связи. Его состояние оценивается в $2 млрд.

Юнис Кафише, 67 лет. Отвечает за финансы ХАМАС, живет в Стамбуле. От имени ХАМАС там работает строительная фирма, заработавшая в 2022 году около 2 млн евро.