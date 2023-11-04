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Британская разведка рассказала о гигантских потерях россиян под Авдеевкой

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  • 4.11.2023, 16:12
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Британская разведка рассказала о гигантских потерях россиян под Авдеевкой

Сотни единиц бронетехники.

Российская армия в течение последних трех недель во время попыток прорваться в Авдеевку Донецкой области потеряла около 200 бронированных транспортных средств.

Как пишет Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, такой результат, вероятно, связан с сочетанием относительной эффективности современного украинского ручного противотанкового оружия, мин, боеприпасов беспилотных летательных аппаратов и систем высокоточной артиллерии.

В связи с ситуацией захватчики перешли к ведению штурма десантной пехотой на этом направлении.

«Как и предыдущие российские наступления, штурм Авдеевки часто характеризовался продвижением по открытой местности, что приводило к большим потерям врага. Вполне вероятно, что с начала октября Россия потеряла несколько тысяч солдат», - добавили в британской разведке.

Отмечается, что российское командование продолжает демонстрировать готовность нести большие потери личного состава ради незначительных территориальных достижений в войне против Украины.

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