ВСУ ударили по судостроительному заводу в Керчи 4.11.2023, 19:01

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В сторону предприятия едут машины «скорой помощи».

Российские оккупанты объявили тревогу в Севастополе и перекрыли Крымский мост, в соцсетах сообщают, что мост атакуют ракетами, а над ним дымовая завеса.

Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил, что в районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, а часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Он также утверждает, что никто не пострадал.

Однако местные Telegram-каналы пишут, что в сторону завода едут машины «скорой помощи».

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