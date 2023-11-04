ВСУ подтвердили успешные удары по судостроительному заводу оккупантов в Керчи 4.11.2023, 21:41

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В Крыму сегодня было горячо.

Вечером в субботу, 4 ноября, защитники Украины нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода «Залив» во временно оккупированной Керчи, сообщает Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ в Telegram.

Ранее оккупанты объявили тревогу в Севастополе и перекрыли незаконно построенный Крымский мост, а также применили дымовую завесу в районе моста. Появлялась информация о пожаре в районе судостроительного завода «Залив». Оккупанты утверждали, что на территорию сухого дока упала «часть обломков сбитых ракет».

Местные жители сообщали, что завод мог атаковать беспилотник, похожий на Ту-141 «Стриж». Они также утверждали, что на территории завода мог быть поврежден строящийся малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт». Канал «Крымский ветер» сообщил, что повреждения мог получить малый ракетный корабль «Аскольд» — носитель крылатых ракет «Калибр», который спустили на воду в 2021 году.

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