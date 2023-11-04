Командующий ВС Украины: На заводе в Керчи находился носитель ракет «Калибр» 4.11.2023, 23:08

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Удар был нанесен ракетами SCALP.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в субботу, 4 ноября, сообщил, что украинские пилоты поразили инфраструктуру судостроительного завода «Залив» в оккупированной Керчи крылатыми ракетами, и намекнул, что речь о французских ракетах SCALP.

У себя в Telegram Олещук поблагодарил пилотов за успешные удары и отметил, что на территории завода находился носитель крылатых ракет «Калибр» страны-агрессора. В то же время он сообщил, что необходимо официальное подтверждение результатов атаки.

«Молодцы, словно SCALPелем прошлись!» — написал командующий.

Он также поблагодарил защитников из воздушного командования «Восток», которые сбили летевшие в ответ российские ракеты «Искандер». Ранее в Воздушных силах сообщили, что зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ уничтожили три Искандера, которыми российские оккупанты вечером 4 ноября атаковали Днепропетровскую и Полтавскую области.

Олещук ранее намекал, что Украина использовала британские ракеты Storm Shadow и французские SCALP для атаки на большой десантный корабль Минск и подлодку Ростов-на-Дону страны-агрессора в оккупированном Севастополе 13 сентября.

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