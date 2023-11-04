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Авианосец США Dwight Eisenhower прибыл на Ближний Восток

  • 4.11.2023, 23:25
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Авианосец США Dwight Eisenhower прибыл на Ближний Восток

Вашинтгон посылает сигнал врагам Израиля.

Авианосец Dwight Eisenhower прибыл в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США на Ближнем Востоке.

«Ударная группа авианосца Dwight Eisenhowerприбыла на Ближний Восток в зону ответственности СЕНТКОМ в рамках усиления регионального присутствия», - говорится в сообщении командования в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби проинформировал, что Dwight Eisenhower и его ударная группа в течение ближайшей недели отправятся для давно запланированной переброски в зону ответственности Европейского командования ВС США.

Он пояснил, что корабли пройдут через Атлантический океан в Средиземное море. Как утверждал Кирби, Вашингтон пока не принял окончательного решения о переброске второго авианосца в восточную часть Средиземного моря, но он выдвинется в этом направлении и может быть задействован в том случае, если какая-либо враждебная по отношению к Израилю сторона пойдет на эскалацию.

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