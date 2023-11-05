ВСУ ликвидировали российскую группу пилотов «Упырь» 5.11.2023, 3:44

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Отличилась группа «Птахи Мадяра».

Спецподразделение «Птахи Мадяра» совместно с другими бригадами Сил обороны ликвидировали на Южном направлении российскую группу пилотов FPV-дронов «Упырь».

Об этом рассказал командир упомянутого подразделения Роберт Бровди под позывным «Мадяр», пишет «Диалог».

«Сразу по приезде на Юг от местных военных узнали, что тут работает какая-то странная группа «Упырь»... Начали наблюдение, то была группа фпвишников (операторов FPV-дронов - ред.), которая, по словам свидетелей, делала много нервов на Юге нашим ребятам.

Работали они FPV-дронами, ничего необычного для нас. У нас есть опыт борьбы с «Судным днем», это еще одна бригадка фпвишников. Началась охота. Про способы охоты не буду рассказывать всех подробностей, не всех еще переловили. Но три недели кропотливой работы, целая группа пахала днем и ночью», - заявил аэроразведчик.

По словам Бровди, наблюдение показало, что никакой такой специфики в работе вражеской группы нет, а устрашающий образ им создала российская пропаганда.

«Более 80 заряженных дронов-камикадзе «Упыря» за три недели нам удалось приземлить и уничтожить, но нашей целью всегда остаются пилоты», - добавил военный.

По его словам, «Упырь» оказался «фартовым»: за тот промежуток времени украинские пилоты четыре раза выходили на точные координаты размещения группы, но каждый раз она оставалась уцелевшей. «Дальнейшие совместные действия дали свой финальный результат. Это последний вылет «Упыря» как явления», - заявил Мадяр и показал финальные кадры охоты на вражескую группу.