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Израильские военные получили доступ к подземным тоннелям ХАМАС в секторе Газа

  • 5.11.2023, 9:25
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Израильские военные получили доступ к подземным тоннелям ХАМАС в секторе Газа

Опубликовано видео.

Израильским военным удалось получить доступ в подземные тоннели террористической группировки ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом заявили в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Военные армии обороны Израиля обнаружили множество точек доступа (в тоннели - ред.) в ходе оперативной деятельности на севере анклава», - говорится на странице ЦАХАЛа в соцсети X.

Между тем газета Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки пишет, что израильские военные продвинулись примерно на четыре мили вглубь Газы с северо-запада и с востока южнее города Газа, сам город оказался фактически отрезан от остальной части сектора.

«Войска, приближающиеся отсюда (с востока - ред.), продвинулись вглубь Газы примерно на четыре мили, пересекая анклав по всей ширине и фактически отрезая город Газа с юга», - говорится в публикации.

Накануне представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что с начала войны ЦАХАЛ ликвидировал 10 командиров бригад и батальонов ХАМАСа. По его словам, все убитые «являются теми, кто планировал ужасную резню 7 октября».

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