Момент удара по судостроительному заводу в Керчи показали на видео 1 5.11.2023, 9:07

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Поврежден очень важный для россиян объект.

В сети появилось видео момента ракетного удара Воздушных сил ВСУ по судостроительному заводу в оккупированной Керчи в субботу, 4 ноября.

Видео опубликовал Telegram-канал «Крымский ветер». На видео зафиксированы момент взрыва на территории завода и работа ПВО российских оккупантов.

Как отметили в телеграм-канале «ВРБ», этот завод очень важный объект для россиян. Он плотно обставлен комплексами ПВО, которые, впрочем, не спасли «Аскольд». Паблик обозначил на карте местоположение российской техники, предназначенной для защиты:

– желтой – радиолокационная площадка в Керчи;

– синим – позиции пусковых С-400 и РЛС 92Н6;

– оранжевым – место расположения радара разведки и целеуказания для ЗРК С-400 «Триумф» 91Н6;

– белым – позиции ЗРК «Панцирь-С1».

Авторы канала констатировали, что Украина провела блестящую комбинированную атаку, благодаря которой поразила «жирную» цель и «унизила российскую ПВО».

Ранее министерство обороны России признало, что в результате ракетного удара защитников Украины в оккупированной Керчи был поврежден корабль, который находился на судостроительном заводе. По версии оккупантов, они «сбили» 13 из 15 крылатых ракет.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что украинские пилоты поразили инфраструктуру судостроительного завода «Залив» в оккупированной Керчи крылатыми ракетами, а также намекнул, что речь о французских ракетах SCALP. Он призвал дождаться официального подтверждения, но написал, что на заводе находился «один из самых современных кораблей ЧФ РФ», носитель крылатых ракет «Калибр».

Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ 4 ноября подтвердило, что защитники Украины нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода «Залив» в Керчи.

Местные жители утверждали, что на территории завода мог быть поврежден строящийся малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт». Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что повреждения мог получить малый ракетный корабль «Аскольд» — носитель крылатых ракет Калибр, который спустили на воду в 2021 году.

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