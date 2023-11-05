В аэропорт Гамбурга проник вооруженный мужчина и держит в заложниках четырехлетнего ребенка 5.11.2023, 9:14

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Неизвестный забаррикадировался в авто и выбросил из окна несколько «коктейлей Молотова».

Аэропорт Гамбурга закрыт из-за вооруженного мужчины, который вечером 4 ноября прорвался на летное поле на автомобиле и забаррикадировался внутри вместе со своей четырехлетней дочерью. Он требует, чтобы его и ребенка доставили на самолете в Турцию, полиция ведет переговоры, сообщает Bild.

По данным издания, вечером 4 ноября, около 20.12 по местному времени, неизвестный мужчина на автомобиле Audi без номеров проник в аэропорт в Гамбурге. Машина снесла барьер и прорвалась на летное поле, где остановилась возле одного из самолетов. Утверждается, что после этого водитель совершил несколько выстрелов, а также выбросил из окна несколько «коктейлей Молотова». Пожар удалось потушить.

По информации Bild, мужчина забаррикадировался в автомобиле вместе со своей четырехлетней дочерью. Незадолго до этого с полицией связалась его жена и сообщила, что он едет с ребенком в сторону аэропорта. Как стало известно, 35-летний гражданин Турции из Нижней Саксонии украл ребенка у матери в субботу вечером и скрылся с ним.

Сейчас полиция ведет переговоры с мужчиной — он требует, чтобы его вместе с дочерью доставили на самолете в Турцию. По всей вероятности, причина инцидента — спор об опеке над ребенком.

Тем временем аэропорт полностью перекрыт, доступ к терминалам заблокирован. На месте находится много полицейских, сообщает Bild.

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