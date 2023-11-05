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Министр обороны Израиля: ЦАХАЛ вошел в городcкие районы Газы с юга и севера

  • 5.11.2023, 10:26
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Министр обороны Израиля: ЦАХАЛ вошел в городcкие районы Газы с юга и севера
Йоав Галант

Окружение города завершено.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ завершил окружение города Газа и «вошел в населенные районы» с юга и севера.

«В субботу в секторе Газа шли тяжелые бои. Мы завершили окружение [города Газа] несколько дней назад. Силы ЦАХАЛА фактически вошли в районы городской застройки», — сказал Галант на пресс-конференции в комплексе минообороны «Кирия» в Тель-Авиве.

Израильские военные, по его словам, уничтожают инфраструктуру, связь, бункеры и тоннели террористов. ЦАХАЛ атакует с воздуха, с моря и с суши. «Боевые действия идут хорошо, многие террористы ликвидированы», — добавил министр обороны.

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