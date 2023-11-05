Свитан: ВСУ нацелились на освобождение ключевого города 5.11.2023, 12:46

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Роман Свитан

Перекресток дорог возле него могут взять под контроль еще до Нового года.

После ухудшения погодных условий на востоке продвижение российских оккупантов будет затруднено, заявил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

«Двигаться будет нельзя. То есть фронт на Донбассе замрет, его остановит погода. А мы будем двигаться на западном направлении», - подчеркнул он в интервью Obozrevatel.

Эксперт говорит о том, что у ВСУ будет возможность форсирования Днепра и продвижения по левому берегу в сторону оккупированного РФ Токмака Запорожской области на пересечение железной дороги.

«В принципе это возможно и во время дождей, потому что подстилающая поверхность там не такая, как на Донбассе, там гусеничной технике легко продвигаться даже в дождь», - не исключает он.

В то же время собеседник не исключает, что в случае предоставления Украине ATACMS и M26, по каждому объекту врага на любой оккупированной территории Украины может быть нанесен удар.

«Так что еще до Нового года мы можем увидеть продвижение в сторону железной дороги, идущей на Токмак. Это основная линия, по которой перебрасывается техника. А выйдя на железную дорогу, мы фактически сможем установить контроль над российским сухопутным коридором. Этого уже будет достаточно», - добавил Свитан.

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