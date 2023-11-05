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Свитан: ВСУ нацелились на освобождение ключевого города

  • 5.11.2023, 12:46
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Свитан: ВСУ нацелились на освобождение ключевого города
Роман Свитан

Перекресток дорог возле него могут взять под контроль еще до Нового года.

После ухудшения погодных условий на востоке продвижение российских оккупантов будет затруднено, заявил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

«Двигаться будет нельзя. То есть фронт на Донбассе замрет, его остановит погода. А мы будем двигаться на западном направлении», - подчеркнул он в интервью Obozrevatel.

Эксперт говорит о том, что у ВСУ будет возможность форсирования Днепра и продвижения по левому берегу в сторону оккупированного РФ Токмака Запорожской области на пересечение железной дороги.

«В принципе это возможно и во время дождей, потому что подстилающая поверхность там не такая, как на Донбассе, там гусеничной технике легко продвигаться даже в дождь», - не исключает он.

В то же время собеседник не исключает, что в случае предоставления Украине ATACMS и M26, по каждому объекту врага на любой оккупированной территории Украины может быть нанесен удар.

«Так что еще до Нового года мы можем увидеть продвижение в сторону железной дороги, идущей на Токмак. Это основная линия, по которой перебрасывается техника. А выйдя на железную дорогу, мы фактически сможем установить контроль над российским сухопутным коридором. Этого уже будет достаточно», - добавил Свитан.

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