ВСУ ликвидировали высокопоставленного сотрудника Следственного комитета РФ 1 5.11.2023, 13:32

Оккупант с «большими звездами» начинал карьеру в Новороссийске.

Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, на войне против Украины погиб высокопоставленный сотрудник Следственного комитета России Виктор Передерий.

Полковник начинал карьеру в Новороссийске, служил в ГСУ Московской области, в отделе процессуального контроля Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Последнее место работы — Судебно-экспертный центр СКР.

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