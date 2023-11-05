ВСУ ликвидировали высокопоставленного сотрудника Следственного комитета РФ

ВСУ ликвидировали высокопоставленного сотрудника Следственного комитета РФ1
- 5.11.2023, 13:32
Оккупант с «большими звездами» начинал карьеру в Новороссийске.
Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, на войне против Украины погиб высокопоставленный сотрудник Следственного комитета России Виктор Передерий.
Полковник начинал карьеру в Новороссийске, служил в ГСУ Московской области, в отделе процессуального контроля Московского межрегионального следственного управления на транспорте.
Последнее место работы — Судебно-экспертный центр СКР.