закрыть
5 ноября 2023, воскресенье, 13:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ ликвидировали высокопоставленного сотрудника Следственного комитета РФ

1
  • 5.11.2023, 13:32
ВСУ ликвидировали высокопоставленного сотрудника Следственного комитета РФ

Оккупант с «большими звездами» начинал карьеру в Новороссийске.

Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, на войне против Украины погиб высокопоставленный сотрудник Следственного комитета России Виктор Передерий.

Полковник начинал карьеру в Новороссийске, служил в ГСУ Московской области, в отделе процессуального контроля Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Последнее место работы — Судебно-экспертный центр СКР.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип