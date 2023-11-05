Гундяев неожиданно заявил об изгнании врага из Кремля и свободе для России 7 5.11.2023, 15:16

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Слова патриарха срочно вырезали с официального сайта РПЦ.

По случаю «Дня народного единства» в РФ патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл (Владимир Гундяев) выступил с речью, которая сильно взволновала Кремль.

На официальном сайте РПЦ из расшифровки выступления вырезали «опасные» моменты, сообщает dialog.ua.

«Враг был изгнан из Кремля, затем из Москвы, и страна обрела свободу», - заявил российский патриарх 4 ноября.

Слова его, что примечательно, касались Смутного времени, когда власть в Москве была в руках шляхты из Короны Польской и ВКЛ.

Несмотря на этот факт, пресс-служба РПЦ решила вырезать «компрометирующий» момент.

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