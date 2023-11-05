Появились спутниковые снимки пораженного ракетами завода в Керчи и корабля «Аскольд» 5.11.2023, 15:24

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Последствия удара по оккупантам хорошо видны из космоса.

На снимках Planet Labs можно увидеть место поражения на заводе в Керчи временно оккупированного Крыма, а также российское военное судно, которое также выглядит поврежденным.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«По моим данным, на 4 ноября в Керчи на момент взрывов находился только один корабль, способный нести ракеты класса «Калибр», а именно «Аскольд». Я думаю, что этот корабль, как мы видим, стоял уже у причала и его доводили до ума, потому что уже в декабре его должны сдать», - рассказал «Схемам» капитан 1-го ранга ВМСУ в запасе Андрей Рыженко.

В частности Рыженко добавил, что верхняя часть «Аскольда» заметно повреждена, впрочем он остается пока что на плаву.

«Аскольд»

«Аскольд» является малым ракетным кораблем 22800 типа «Каракурт». Он способен нести до 8 ракет «Калибр». Поражение такого судна, как пояснил Рыженко, является важным для безопасности Украины.

Удар по Керчи

Вчера, 4 ноября, Вооруженные силы нанесли удар по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода «Залив», который расположен в Керчи. Через некоторое время информация о поражении была подтверждена СтратКомом ВСУ. Согласно данным «Крымского ветра», украинские воины ударили именно по малому ракетному кораблю «Аскольд».

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук также поблагодарил пилотов за успешные удары.

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