Лукашенко еще раз продлил военные «учения» с Россией 4 5.11.2023, 17:45

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«Учения» идут уже 80 недель.

Вооруженные силы РФ останутся на территории Беларуси еще на неделю: «учения» на полигонах в очередной раз продлили от 6 ноября до 12 ноября.

По данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», для каждого полигона обозначена своя дата. В дни 4 и 5 ноября полигоны «Доманово» и «Обуз-Лесновский» работают без перерыва. У остальных в эти дни «выходной».

Также полигоны «Горский» и «Брестский» не будут работать 6-7 ноября. Также 7 ноября определено «выходным» для полигонов «Лепельский», «Борисовский» и «Неман».

«Учения» на полигонах Беларуси продлеваются по расписанию:

- 227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 11.11;

- полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 10.11;

- полигон «Брестский» 38 одшбр. (Брестский район) до 11.11;

- полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 10.11;

- 212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 10.11;

- 230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) до 12.11;

- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 12.11;

- полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 11.11;

Отметим, что «учения» войск РФ в Беларуси продлеваются непрерывно с 29 апреля 2022 года уже на протяжении 80 недель.

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