Израильские военные заявили об обнаружении сети туннелей ХАМАС под больницами на севере Газы 5.11.2023, 22:26

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В тоннелях размещены командные центры и ракетные установки террористов.

Израильские военные заявили в воскресенье, что им удалось обнаружить сеть туннелей, командных центров и ракетных установок ХАМАС под больницами на севере Газы и рядом с ними, передает «Голос Америки».

«ХАМАС систематически использует больницы в своей военной стратегии», – заявил журналистам главный военный представитель Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари. ХАМАС отрицает это.

В ходе брифинга для СМИ Хагари представил видео-, фото- и аудиозаписи, которые, по его словам, демонстрируют стратегию ХАМАС по использованию больниц в качестве укрытия.

Он также заявил, что более 800 ракет, выпущенных из Газы по Израилю во время войны, не долетели до цели и упали на территории анклава, убив множество палестинцев. Поддерживаемое Ираном движение ХАМАС производит часть своих ракет на месте, а также получает ракеты из-за рубежа, добавил Хагари.

Израиль уже несколько недель обвиняет ХАМАС в использовании главной больницы Газы Аль-Шифа в качестве прикрытия для подземных оперативных центров.

Теперь Хагари выдвинул аналогичные обвинения в отношении двух других больниц на севере Газы – финансируемой Катаром больницы Шейха Хамада и больницы, построенной организациями из Индонезии.

По словам Хагари, на двух видеозаписях из катарской больницы видны отверстие туннеля ХАМАС и боевики группировки ведущие огонь по израильским военным изнутри больницы. По его словам, на одном из спутниковых снимков видны ракетные установки, расположенные через дорогу от больницы, построенной Индонезией.

«Они запускают ракеты по Израилю в 75 метрах от больницы. Почему? Они точно знают, что если Израиль нанесет авиаудар по такой пусковой установке, то больница будет повреждена», – сказал он.

Между тем израильские сухопутные войска при поддержке авиации и флота окружили крупнейший город Газы и ведут ближний бой с боевиками ХАМАС.

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