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Появились новые, более четкие спутниковые снимки подбитого корабля в Керчи

  • 6.11.2023, 3:40
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Появились новые, более четкие спутниковые снимки подбитого корабля в Керчи

Они четко свидетельствуют, что корабль получил существенные повреждения в результате попадания.

В интернете появились новые, более четкие спутниковые снимки российского корабля «Аскольд», пораженного украинской ракетой в доке судостроительного завода оккупированной Керчи. Снимки опубликовала украинская OSINT-группа Truth Hounds, отмечает «Униан».

Опубликованные снимки, как утверждается, датированы 12 часом дня. На них зафиксирован корабль в доке с хорошо заметным черным нагаром в центральной части.

«Сегодняшние снимки показывают, что был по крайней мере один видимый удар по кораблю, и один дополнительный кран был перемещен для ликвидации последствий», – говорится в аннотации к фото.

Для сравнения также опубликован снимок корабля по состоянию на 31 октября 2023 года. На этом кадре нет ни следов пожара, ни грузового крана рядом.

Удар по российскому кораблю в Керчи

В субботу в Керчи раздались взрывы на территории местного судостроительного завода «Залив». Российские оккупанты сообщили об атаке полутора десятков ракет, которые были сбиты все до одной, а «обломки» упали на территории судостроительного завода.

Но уже вскоре стало известно, что на самом деле по крайней мере одно попадание в корабль действительно было. Позже эту информацию подтвердили и в ВСУ. Тогда уже и русские официально признали, что ракета действительно попала в корабль проекта «Каракурт».

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