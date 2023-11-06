Россияне признали успехи ВСУ на левом берегу Херсонщины 6.11.2023, 8:39

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Украинский плацдарм расширяется.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки продолжили свою активность на левом берегу Херсонской области и даже достигли подтвержденных успехов.

Как сообщают аналитики ISW со ссылкой на видео с геолокацией, украинские войска продвинулись на юго-западе вблизи Подстепового.

В то же время другие видео подтверждают, что Силы обороны удерживают позиции в Крынках. Россияне также подтверждают продвижение ВСУ. Российский военный блогер сообщил, что позиционные бои продолжаются в Крынках и вдоль линии Песчановка — Пойма.

Враг же продолжил атаковать правый берег Херсонской области. Южное оперативное командование Украины заявило, что оккупационные войска нанесли девять авиаударов 50 бомбами по населенным пунктам за прошедшие сутки.

Российский блогер даже похвастался видеозаписью, на которой, якобы, показан авиабомбовый удар захватчиков по Одрадокаменке. Другой блогер утверждает, что россияне выпустили более 40 «планирующих бомб» ФАБ-500 по украинским целям в Херсонской области за последние 24 часа.

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