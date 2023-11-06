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РФ ударила по исторической части Одессы ракетой «Оникс»

  • 6.11.2023, 8:45
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РФ ударила по исторической части Одессы ракетой «Оникс»

Удары нанесены и по припортовой инфраструктуре.

Вечером в воскресенье, 5 ноября, российские оккупанты атаковали Одесскую область Украины. В результате «прилетов» повреждены жилые дома, пострадало здание Художественого музя, припортовая инфраструктура. Также есть раненые, пишет «Главред».

Воздушные силы Украины сообщили о том, что российские оккупанты запустили в сторону Одессы ракету. После этого появилась информация о том, что в направлении областного центра летят «шахеды» со стороны Черного моря.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что пять человек получили ранения в результате ночной атаки российских оккупантов по Одессе.

У пострадавших зафиксированы осколочные ранения. Все госпитализированы, медики оказывают всю необходимую помощь.

В результате удара в жилых домах повылетали окна. По словам мэра Геннадия Труханова, утром районная администрация будет работать для помощи людям, чьи дома получили повреждения в результате российской атаки.

Кроме того, в Одессе из-за российских ударов ракетой «Оникс» серьезно поврежден Художественный музей. В здании повреждены стены, выбиты некоторые стекла. Мэр города сообщил, что все музейные экспонаты сохранились.

«6 ноября Одесскому национальному художественному музею исполняется 124 года. Именно в ночь на 6 ноября российские ничтожества «поздравили» наш архитектурный памятник ракетой, попавшей рядом», - написал Кипер в Telegram.

По его словам, проводятся работы по обследованию и фиксации повреждения дежурного объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО.

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