Беларусь будет поставлять Ирану калийные удобрения

Беларусь будет поставлять Ирану калийные удобрения6
- 6.11.2023, 9:28
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Растет сотрудничество между режимами Лукашенко и аятолл.
Минск и Тегеран договорились о поставках в Иран из Беларуси 400 тыс. тонн калийных удобрений. Об этом в эфире ОНТ сообщил посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.
«Насчет калийных удобрений могу отметить, что очень успешный у нас договор. Мы договорились о поставках 400 тыс. тонн калийных удобрений из Республики Беларусь», — сказал Санеи.
Сумма контракта не разглашается.