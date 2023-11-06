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Беларусь будет поставлять Ирану калийные удобрения

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  • 6.11.2023, 9:28
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Беларусь будет поставлять Ирану калийные удобрения

Растет сотрудничество между режимами Лукашенко и аятолл.

Минск и Тегеран договорились о поставках в Иран из Беларуси 400 тыс. тонн калийных удобрений. Об этом в эфире ОНТ сообщил посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.

«Насчет калийных удобрений могу отметить, что очень успешный у нас договор. Мы договорились о поставках 400 тыс. тонн калийных удобрений из Республики Беларусь», — сказал Санеи.

Сумма контракта не разглашается.

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