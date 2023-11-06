Обезьяна с гранатой Telegram-канал «Ник и Майк»

6.11.2023, 10:17

Игры со строительством новых энергоблоков объясняются несколькими причинами.

Первая, как обычно, исключительно финансовая. Любой российский кредит синепалый считает своими деньгами, которые не нужно возвращать никогда. Соответственно, есть огромное желание «освоить сэкономленное».

Если бы в этом была нормальная экономическая логика, то радовались бы тому, что возвращать нужно меньше и процентные выплаты тоже, соответственно, будут меньше. Но синепалый оперирует иными категориями. Если возвращать и придется, то уже точно не ему, а будущим поколениям.

Исходя из логики, что он всех пересидит, синепалый еще надеется продавать электроэнергию соседям и наконец-то начать зарабатывать на этом. Но и тут «ошчушчэния» подводят. С одной стороны репрессивная диктатура и участие в агрессивной войне, с другой, развитие генерации в этих странах соседях.

Если бы у Беларуси были нормальные отношения сейчас, то это действительно был бы неплохой бизнес. Через 3-4 года, единственное, чем закончится ядерная авантюра, – это переизбыток генерации в Беларуси, долги, и отложенная проблема вывода энергоблоков из эксплуатации.

Вторая причина – своеобразное понимание вопросов безопасности. Синепалый считает, что чем больше стране энергоблоков и ядерного оружия, тем больше шансов, что его оставят в покое. Но в итоге может получиться совсем наоборот. Хватит обезьяне гранаты, но гранатомета не дадут.

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