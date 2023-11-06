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ISW рассказал о новых потерях россиян под Авдеевкой

  • 6.11.2023, 10:23
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ISW рассказал о новых потерях россиян под Авдеевкой

Десятки единиц техники.

Накануне в Генштабе Украины сообщили, что ВСУ отбили более 20 атак врага в районе Степового, Северного, Первомайского и Авдеевки.

При этом российские военные блогеры уверяют, что российская армия закрепилась в районе Степового к западу от железной дороги. 

Аналитики из Института изучения войны озвучили ситуацию на фронте за прошедшие сутки. Еще один Z-паблик пишет о том, что ВС РФ добились успехов к юго-востоку от Авдеевки и продолжают наступательные бои в районе Новокалиново. 

Глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш заявил, что российская артиллерия и авиация продолжают бить по самому городу и его окрестностям. Ежедневно враг наносит от четырех до 10 воздушных бомбардировок Авдеевки.

Представитель командования Сухопутных войск Украины Владимир Фите заявил, что 5 ноября противник недосчитался 212 оккупантов в боях под Авдеевкой.

Начальник ГУ ракетных войск, артиллерии и беспилотников Сергей Баранов заявил, что только за прошедшие сутки у противника минус 250 человек и 20 единиц военной техники. Накануне ВСУ также контратаковали позиции ВС РФ в районе Красногоровки.

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