Польша занимает второе место в ЕС по самому низкому уровню безработицы 6.11.2023, 11:09

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Евростатом.

Польша занимает второе место в ЕС по уровню безработицы. Согласно данным, опубликованным Евростатом, в сентябре безработными были только 2,8% польских граждан.

Как передает «Польское радио», из-за разных методик подсчета данные Евростата отличаются от данных Главного статистического управления. По данным последнего, уровень безработицы в Польше в сентябре составил 5%.

По данным статистического ведомства ЕС, наилучшая ситуация на рынке труда наблюдается в Чехии, где безработными были 2,7% граждан. За Чехией с Польшей следует Мальта, где уровень безработицы выше на 0,1%. Тройку лидеров замыкает Германия с 3%.

По данным Евростата, уровень безработицы в Польше остается неизменным на протяжении нескольких месяцев и по сравнению с сентябрем прошлого года снизился на 0,2 процентных пункта.

Хуже всего в ЕС в этом отношении дела обстоят в Испании, где безработица в сентябре составила 12%, и в Греции – там безработными остаются 10%. Это единственные страны ЕС с двузначным уровнем безработицы. Средний показатель по ЕС составляет 6% – это более 13 млн безработных.

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