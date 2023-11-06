закрыть
6 ноября 2023, понедельник, 11:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польша занимает второе место в ЕС по самому низкому уровню безработицы

  • 6.11.2023, 11:09
Польша занимает второе место в ЕС по самому низкому уровню безработицы

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Евростатом.

Польша занимает второе место в ЕС по уровню безработицы. Согласно данным, опубликованным Евростатом, в сентябре безработными были только 2,8% польских граждан.

Как передает «Польское радио», из-за разных методик подсчета данные Евростата отличаются от данных Главного статистического управления. По данным последнего, уровень безработицы в Польше в сентябре составил 5%.

По данным статистического ведомства ЕС, наилучшая ситуация на рынке труда наблюдается в Чехии, где безработными были 2,7% граждан. За Чехией с Польшей следует Мальта, где уровень безработицы выше на 0,1%. Тройку лидеров замыкает Германия с 3%.

По данным Евростата, уровень безработицы в Польше остается неизменным на протяжении нескольких месяцев и по сравнению с сентябрем прошлого года снизился на 0,2 процентных пункта.

Хуже всего в ЕС в этом отношении дела обстоят в Испании, где безработица в сентябре составила 12%, и в Греции – там безработными остаются 10%. Это единственные страны ЕС с двузначным уровнем безработицы. Средний показатель по ЕС составляет 6% – это более 13 млн безработных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок