Летит дальше «Шахеда»: стало известно о производстве украинского дрона-камикадзе 6.11.2023, 12:31

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Они способны преодолевать расстояние в тысячу километров.

На вооружении Вооруженных сил Украины есть беспилотники, способные преодолевать расстояние в тысячу км. Такие беспилотники разрабатывает Укроборонпром совместно с иностранными партнерами. Заказы от МО Украины есть, и они используются на фронте, заявил epravda.com.ua генеральный директор «Укроборонпрома» Герман Сметанин.

Новый дрон сложно назвать аналогом «Шахеда», так как украинские летят дальше, чем иранские. Сейчас Киев будет делать ставку на более дорогих моделях, у которых очень высокие характеристики.

Работают в компании и над созданием украинских FPV-дронов. Более того, Укроборонпром активно помогает частным фирмам также заниматься их производством. Уже заключены контракты с тремя украинским фирмами, заявил Сметанин.

Относительно снарядов, то сейчас в Украине производятся для минометов, танков и артиллерии. При этом производственные мощности находятся и за пределами Украины.

От МО Украины поступил заказ на снаряды и Укроборонпром собирается пересмотреть действующие контракты в сторону увеличения производства.

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