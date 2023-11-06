США хотят ударить по нефтяному «теневому флоту» России 2 6.11.2023, 13:39

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Коллаж: nv.ua

Вашингтон думает о новых санкциях.

Более половины экспорта российской сырой нефти уже осуществляется танкерами, не имеющими западной страховки, по данным S&P Global. Это позволило России нарастить приток нефтедолларов, поскольку установленный «большой семеркой» ценовой потолок уже в значительной степени не соблюдается. Поэтому в Вашингтоне ищут способы осложнить работу российского теневого флота, пишет The Wall Street Journal.

США и их союзники обсуждают, как сделать управление этим флотом и его расширение более дорогим и сложным для России, рассказали газете люди, знакомые с дискуссиями. В качестве первого шага портовым операторам был направлен список рекомендаций, который может увеличить расходы российских судов. В частности, предлагается требовать от них доказательства того, что их страховка действительно полностью финансово обеспечена, чтобы позволять им проходить через соответствующие территориальные воды. Правда, не ясно, будут ли в зарубежных портах следовать американским рекомендациям, отмечает WSJ.

Кроме того, говорят источники газеты, разрабатываются новые меры, которые должны заставить торговцев нефтью следовать уже введенным ограничениям. В октябре Министерство финансов США впервые наказало два танкера за нарушение санкций, запретив лицам из США вести с ними бизнес. Владелец одного из них зарегистрирован в ОАЭ, другого – в Турции; суда пользовались американскими финансовыми услугами, но приобретали российскую нефть по цене выше потолка в $60 за баррель, утверждает Минфин.

«Необходимость покупать танкеры сильно осложняет для Кремля покупку танков», – защищал недавно санкционные меры США Эрик Ван Ностранд, помощник министра финансов по экономической политике, на конференции в Институте Брукингса. По его словам, более жесткие меры по обеспечению соблюдения санкций заставят Россию либо продавать больше нефти в пределах потолка, либо больше тратить на логистику для его обхода.

Поначалу санкции работали, как задумывалось. Нефть Urals зимой продавалась с дисконтом $40 за баррель по отношению к Brent. Но по мере роста теневого флота России, который пополняется старыми танкерами, многие из которых в противном случае уже отправились бы на металлолом, ценовой потолок стал соблюдаться все хуже. По оценке Киевской школы экономики, в сентябре теневой флот насчитывал уже 180 танкеров. Если в январе 2023 г. без западных страховок вывозилось 35% российской нефти, то теперь – более половины.

Кроме того, чтобы обойти ценовой потолок, трейдеры стали искусственно завышать стоимость транспортировки, согласно анализу Центра стратегических и международных исследований.

Цена Urals летом превысила $60, сейчас сорт продается примерно по $74 за баррель, по данным Argus Media. «Ценовой потолок [поначалу] работал, как планировалось, но теперь он устарел», – считает Наташа Канева, директор по стратегии на сырьевых рынках JPMorgan Chase.

Все это наряду с рядом других факторов, в числе которых рост мировых цен на нефть и ослабление рубля, обеспечило бюджету в октябре 1,635 трлн руб. нефтегазовых доходов – максимум за полтора года.

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