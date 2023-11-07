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Сколько «лишних» выходных ожидает белорусов в 2024 году

  • 7.11.2023, 9:24
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Сколько «лишних» выходных ожидает белорусов в 2024 году

Некоторые праздники превращают рабочий день в нерабочий.

В Беларуси десять государственных праздников могут подарить людям десять дополнительных выходных среди рабочей недели в течение года. Главное, чтобы они не выпали на субботу и воскресенье. Сайт onliner.by посмотрел, сколько «лишних» выходных белорусы получат в ближайшие годы.

Напомним, какие праздники превращают рабочий день в нерабочий.

Это 1 и 2 января — Новый год, 7 января — Рождество Христово (православное Рождество), 8 марта — День женщин, по календарю православной конфессии — Радуница, 1 мая — Праздник труда, 9 мая — День Победы, 3 июля — День независимости Республики Беларусь (День Республики), 7 ноября — День Октябрьской революции, 25 декабря — Рождество Христово (католическое Рождество).

Предвкушаем отдых в 2024 году

В следующем году, до которого осталось примерно полтора месяца, мы будем отдыхать «лишние» 9 дней, которые, безусловно, совсем не лишние.

Январь

Нас ждут четыре дня непрерывного отдыха: год начнется с выходных в понедельник (1 января) и вторник (2 января). Учитывая, что 30 и 31 декабря — это суббота и воскресенье, белорусы будут отдыхать четыре дня подряд: с 30 декабря 2023 года по 2 января 2024-го.

Рождество 7 января приходится на воскресенье, и это единственный «нерабочий» праздник за год, который и так приходится на выходной день.

Март

Три выходных дня подряд: 8 марта — это пятница, а за ней следуют суббота и воскресенье.

Май

Праздников будет столько, что устанем отдыхать. Из шести дней подряд четыре — это выходные. День Победы 9 мая — четверг (отдыхаем), затем рабочая пятница, после суббота и воскресенье (11 и 12 мая, отдыхаем). Понедельник, 13 мая, не является выходным, зато сразу после него Радуница (14 мая, нерабочий день).

Июль

День независимости Республики Беларусь подарит нам перерыв среди недели: 3 июля — это среда.

Ноябрь

7 ноября — четверг. Если рабочую пятницу перенесут на другой день, то будем отдыхать четыре дня подряд — с 7-го по 10-е число.

Декабрь

Рождество — в среду. Плюс выходной день в этот месяц.

Посмотрим в далекое будущее: праздники еще на пять лет

Журналисты взглянули, на какие дни недели (будние либо выходные) приходятся те праздники, благодаря которым рабочие дни превращаются в нерабочие.

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