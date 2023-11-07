ГУР: Россияне готовят «жест доброй воли» в Херсонской области 7.11.2023, 11:27

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Украинская разведка указала на важные признаки.

На территории временно оккупированной Херсонской области Украины россияне минируют критическую инфраструктуру: ГРП и электростанции.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что на временно оккупированной территории Херсонской области россияне закапывают взрывчатку вблизи стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и объектов критической инфраструктуры.

«Соответствующие действия оккупантов свидетельствуют об их вероятном намерении уничтожить элементы критической инфраструктуры, когда придется отступать», - отметили в ГУР.

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