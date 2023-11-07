В Беларуси буду принудительно переводить газовые плиты и котлы на электричество? 2 7.11.2023, 15:33

2,138

Жители регионов насторожились.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Андрей из Жабинки:

- Наступили мрачные ноябрьские дни. В нашем городке, как и большинстве небольших поселений Беларуси, освещается как следует разве что центральная площадь и несколько основных улиц. А так жители вынуждены бродить в темноте с фонариками от смартфонов.

Но, кажется, все это может измениться благодаря «блестящим планам» дальнейшей электрификации, которые объявил здешний правитель. Лукашенко недавно поделился со всеми своими мечтами о следующей – второй атомной станции.

Я сразу же вспомнил времена своей юности. Пожалуй, каждый советский школьник читал в тогдашних учебниках истории о так называемом плане ГоЭлРо. Советский вождь Ленин придумал его в 1920 году для электрификации России. Знаменитый британский писатель-фантаст Герберт Уэллс тогда же посетил Россию, и, прочитав тот план как некий фантастический роман, назвал Владимира Ульянова «кремлевским мечтателем». Менее чем через два года Ленин скончался, а его преемник Сталин тот ГоЭлРо реализовал. Правда, как выяснилось, вовсе не для повышения благосостояния населения: электрификация с индустриализацией были нужны кремлевскому горцу для подготовки к мировой войне.

Эпопея с первой Белорусской АЭС хорошо известна всем нам. С российскими деньгами, специалистами и оборудованием кое-как поставили горгару в курортной зоне, а в конце концов вышла как в той пословице «не мела баба клопату – купіла парася». Нелепая станция то работала, то останавливалась, а когда якобы начали выходить на проектную мощность, то спохватились – а куда же энергию из нее деть?

С соседями-литовцами поссорились, они не берут и дальше на Запад не пропускают. Нужно впихнуть собственному населению. Недаром сейчас всячески электромобили рекламируют. Но это очень дорогая игрушка! И откуда же они, например, у нас в Жабинке возьмутся? Разве что Илон Маск подарит каждому по знаменитой «Тесле». А может, будут принудительно газовые плиты и котлы на электричество переводить?

Если же и начнется эта канитель со второй АЭС, то, наверное, будет дубль №2. Опять будет ор на весь мир, ссоры с соседями (на этот раз может на границе с Польшей решат ткнуть ради разнообразия), выпрашивание денег у россиян. Притом, что с ними еще за первую станцию неизвестно кто и когда рассчитается…

Поэтому для всех будет лучше, если этот проект останется просто мечтой устаревшего деспота, чье физическое и историческое время стремительно приближается к своему логическому концу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».