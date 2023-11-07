Грузия получит статус кандидата на вступление в ЕС 7.11.2023, 16:21

Но с определенными условиями.

Грузия получит статус кандидата в члены Европейского союза, но с определенными условиями, сообщил европейский обозреватель «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Главы кабинетов 27 еврокомиссаров встретились для обсуждения расширения ЕС. 7 ноября переговоры продолжатся, но основные предпосылки ясны: Украину и Молдову ждет открытие переговоров о вступлении в ЕС (скорее всего, в марте 2024 года), а Грузию — статус кандидата с условиями для перехода на следующий этап», — написал Йозвяк в соцсети X (бывший Twitter).

Официальная рекомендация Еврокомиссии будет опубликована 8 ноября, а окончательное решение примут лидеры стран ЕС на саммите, который пройдет 14–15 декабря.

heads of cabinet of the 27 European Commissioners met today to discuss EU enlargement. talks continue tomorrow on final touches but basic premise clear:

🇺🇦&🇲🇩to open EU accession talks (likely in March '24)

🇬🇪 getting candidate status with conditions to move to next step. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 6, 2023

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