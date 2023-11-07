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Грузия получит статус кандидата на вступление в ЕС

  • 7.11.2023, 16:21
Грузия получит статус кандидата на вступление в ЕС

Но с определенными условиями.

Грузия получит статус кандидата в члены Европейского союза, но с определенными условиями, сообщил европейский обозреватель «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Главы кабинетов 27 еврокомиссаров встретились для обсуждения расширения ЕС. 7 ноября переговоры продолжатся, но основные предпосылки ясны: Украину и Молдову ждет открытие переговоров о вступлении в ЕС (скорее всего, в марте 2024 года), а Грузию — статус кандидата с условиями для перехода на следующий этап», — написал Йозвяк в соцсети X (бывший Twitter).

Официальная рекомендация Еврокомиссии будет опубликована 8 ноября, а окончательное решение примут лидеры стран ЕС на саммите, который пройдет 14–15 декабря.

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