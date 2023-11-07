закрыть
7 ноября 2023, вторник, 18:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Этого на БТ вы уже не увидите»

  • 7.11.2023, 17:46
  • 4,502
«Этого на БТ вы уже не увидите»
Фото: charter97.org

Белоруска отреагировала на «эвакуационный» рейс «Белавиа» из Израиля.

В Беларусь вернулся «эвакуационный» рейс из Израиля. Билеты на этот борт «Белавиа» продавались по $550. Читательница сайта Charter97.org отреагировала на «аукцион невиданной щедрости» от белорусских властей:

— Господа, МЕСЯЦ понадобился «белорусскому правительству», чтобы эвакуировать своих граждан из Израиля. В этой ситуации прелесть лукашизма в каждой детали.

Здесь тебе и «забота» о своих гражданах. Теперь можно трубить о гуманности, доброжелательности, сострадании и неустанном труде диктатуры ради своего народа.

Вечером на лукашистских телеканалах покажут счастливых бедолаг. Ну и, конечно же, смонтируют кадр о людях, которые благодарны Лукашенко за то, что спас, за то, что живем в самом спокойном месте планеты. Мол, надо проникнуться благодарностью к этому действу. Сказать, что так любить белорусов больше никто не может.

За кадром останутся только мелочи, которые вылились для белорусских семей в тысячи долларов, которые они должны были заплатить за билеты на эвакуационный рейс, а это только 550 долларов с человека. Скидки для детей не предусмотрены. И если взять семью из четырех человек, которая выехала для лечения на Красное море, то это только 2200 долларов — всего семь тысяч белорусских рублей.

Билеты же обычным рейсом до Вильнюса или Варшавы стоили 300 долларов, в полтора раза дешевле, чем на эвакуационный лукашенковский рейс.

А еще в доковидное время, когда мы с мужем частенько покупали билеты на лоукост, то на ноябрь-январь (сезон дождей или низкий сезон) из Вильнюса до Эйлата билеты стоили в пределах от 20 до 50 долларов.

Так что никакого лукашистского сочувствия — только бизнес! Но этого на экране БТ вы уже не увидите!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок