«Этого на БТ вы уже не увидите» 7.11.2023, 17:46

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Фото: charter97.org

Белоруска отреагировала на «эвакуационный» рейс «Белавиа» из Израиля.

В Беларусь вернулся «эвакуационный» рейс из Израиля. Билеты на этот борт «Белавиа» продавались по $550. Читательница сайта Charter97.org отреагировала на «аукцион невиданной щедрости» от белорусских властей:

— Господа, МЕСЯЦ понадобился «белорусскому правительству», чтобы эвакуировать своих граждан из Израиля. В этой ситуации прелесть лукашизма в каждой детали.

Здесь тебе и «забота» о своих гражданах. Теперь можно трубить о гуманности, доброжелательности, сострадании и неустанном труде диктатуры ради своего народа.

Вечером на лукашистских телеканалах покажут счастливых бедолаг. Ну и, конечно же, смонтируют кадр о людях, которые благодарны Лукашенко за то, что спас, за то, что живем в самом спокойном месте планеты. Мол, надо проникнуться благодарностью к этому действу. Сказать, что так любить белорусов больше никто не может.

За кадром останутся только мелочи, которые вылились для белорусских семей в тысячи долларов, которые они должны были заплатить за билеты на эвакуационный рейс, а это только 550 долларов с человека. Скидки для детей не предусмотрены. И если взять семью из четырех человек, которая выехала для лечения на Красное море, то это только 2200 долларов — всего семь тысяч белорусских рублей.

Билеты же обычным рейсом до Вильнюса или Варшавы стоили 300 долларов, в полтора раза дешевле, чем на эвакуационный лукашенковский рейс.

А еще в доковидное время, когда мы с мужем частенько покупали билеты на лоукост, то на ноябрь-январь (сезон дождей или низкий сезон) из Вильнюса до Эйлата билеты стоили в пределах от 20 до 50 долларов.

Так что никакого лукашистского сочувствия — только бизнес! Но этого на экране БТ вы уже не увидите!

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