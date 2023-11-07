Финляндия конфисковала собственность бывшего зампреда правительства РФ 7.11.2023, 18:43

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Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Стоимость конфискованного — более €2,5 миллионов.

Финские приставы арестовали по запросу МИД страны имущество советника главы Объединенной авиастроительной компании (ОАК), бывшего зампреда правительства России Бориса Алешина. У него конфискованы два участка земли стоимостью более €2,5 млн, сообщает Yle.

Площадь основного участка на берегу моря — примерно 1,6 га. По данным реестра недвижимости, Алешин заплатил за него 2,3 млн евро в 2018 году. Два года спустя Министерство обороны предоставило ему разрешение на покупку соседнего участка за 250 000 евро. В запросе на одобрение покупки, который Алешин в 2020 году в соответствии с законодательством страны направил в Минобороны Финляндии, он сообщал, что любит ездить на рыбалку в этих местах.

Алешина включили в список лиц, подпадающих под санкции Европейского союза из-за российского вторжения в Украину, в июне 2022 года. Брюссель в обосновании к ограничительным мерам называет его «бизнесменом, участвующим в деятельности российских компаний и корпораций, способствующих укреплению» российской военной промышленности. В документе также упоминалось, что Алешин является «одним из основателей и руководителей „Союзмаша“».

Алешин занимал должность вице-премьера по вопросам промышленной политики в правительстве Михаила Касьянова в 2003–2004 гг. Сейчас он советник по научным и технологическим вопросам главы ОАК, основного предприятия по производству боевых самолетов для российских ВВС. Он также является председателем совета директоров компании «Кронштадт», производящей военные дроны «Орион».

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