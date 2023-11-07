В Госдуме РФ призвали готовиться к рекордным убыткам «Газпрома» 4 7.11.2023, 20:26

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Причина – обвальное падение экспорта газа и необходимость финансировать военный бюджет Кремля.

Обвальное падение экспорта газа и необходимость финансировать военный бюджет Кремля толкают «Газпром» на край финансовой катастрофы.

В 2025 году газовая монополия получит триллион рублей убытка из-за снижения выручки, увеличения налоговой нагрузки и необходимости оплачивать программу газификации, заявил во вторник глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. По его словам, такую оценку в последнем исследовании дали эксперты Института энергетических исследований Российской академии наук.

«Экспорта не будет, а затраты остались», — описал ситуацию Завальный, почти 30 лет работавший в газовой отрасли и прошедший путь от инженера компрессорной станции до топ-менеджера «дочек» «Газпрома».

По словам депутата, «Газпром» «загоняют в убытки»: при уже очевидных сложностях со следующего года для компании будет повышен НДПИ на газовый конденсат. Но оплачивать дополнительные сборы в бюджет газовой монополии де-факто нечем.

Отключив газ большинству европейских стран и сократив экспорт до минимума с последних лет СССР, «Газпром» получил во втором полугодии 2022 года 1,2 трлн рублей чистого убытка. В январе–июне 2023 года компании удалось выйти на прибыль (296 млрд рублей), которая, впрочем, компенсировала лишь одну шестую от накопленных потерь.

Более года «Газпром» живет в режиме кассового разрыва, когда поступления на счета не покрывают оттоки, и вынужден тратить запасы наличных, чтобы оплатить расходы. «Денежная подушка» компании за период с июля 2022 года по июль 2023-го «сдулась» втрое — с 2 до 0,7 трлн рублей.

Кремль рассчитывает на спасение из Китая, предлагая тому увеличить поставки газа в 5 раз — до 100 млрд кубометров в год. Но проект трубопровода «Сила Сибири-2» мощностью 50 млрд кубов, который президент Владимир Путин продвигает почти 8 лет, пока не встретил энтузиазма в Пекине.

В 2023 году Путин дважды встречался с председателем КНР Си Цзиньпином, а Кремль каждый раз анонсировал обсуждение газового сотрудничества. Но долгожданный контракт так и не был подписан — ни весной, когда Си Цзиньпин посещал Москву, ни в октябре, когда Путин с ответным визитом ездил в Пекин.

В этом году Китай закупит в России 22 млрд кубометров газа по запущенному в 2019 году трубопроводу «Сила Сибири-1», что, впрочем, компенсируют лишь одну восьмую от былого экспорта в Европу, который на пике доходил до 170-180 млрд кубометров в год.

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