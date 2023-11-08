Российские военные взбунтовались после прорыва ВСУ на левом берегу Днепра в Крынках 1 8.11.2023, 9:05

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Оккупанты из «Шторм Z» отказались идти на штурм украинского плацдарма.

Украинские защитники продолжают контрнаступление на левобережье Херсона. Российские оккупанты боятся натиска Вооруженных сил Украины и отказываются идти на штурм их позиций.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. «Подразделения «Шторм» 28 МСП, отказывается идти на штурм в районе н.п. Крынки», – отметил инсайдер.

Отмечается, что причиной тому является то, что в подразделении наблюдается критическая морально-психологическая ситуация. В частности, оккупанты конфликтуют между собой, употребляют наркотики и алкоголь, между ними часто случаются драки. Большинство приказов выполнять подразделение наотрез отказывается.

Кроме того, у них серьезные проблемы с укомплектованностью. Командование оккупантов пытаются ее решать за счет 24 и 26 полков, переводя туда очередное «пушечное мясо», но существенно исправить ситуацию им не удается.

Напомним, что «Шторм-Z» – это ряд штрафных воинских частей, созданных Россией в апреле 2023 года по образцу ЧВК «Вагнер» после конфликта минобороны РФ с главой «Вагнера» Евгением Пригожиным. Такие отряды обычно используют на наиболее уязвимых участках фронта, где они несут большие потери. Поскольку бойцы «Шторм Z» официально фактически не существуют, у них нет на руках справок, контракта на службу. Также «Шторм Z» сравниваются со штрафными батальонами, которые существовали в Красной армии во время Второй мировой войны.

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