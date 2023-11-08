Под Авдеевкой ликвидирован известный российский неонацист

Под Авдеевкой ликвидирован известный российский неонацист2
- 8.11.2023, 9:23
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В соратника «Тесака» прилетел кассетный боеприпас.
Возле Авдеевки был ликвидирован соратник российского неонациста Максима Марцинкевича («Тесака») Максим Аристархов.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Российские оккупанты заявили, что в них прилетел кассетный боеприпас. Двое россиян оказались в больнице, а Аристархов погиб. Его тело пока не могут найти.
В июле 2022 года российский суд приговорил Аристархова к 16 годам лишения свободы по делу об убийстве двух мигрантов в 2007 году на почве межнациональной ненависти.
На момент вынесения приговора соратник «Тесака» уже отбывал длительное наказание в колонии за убийство таксиста.
В сентябре 2023 года Аристархов вместе с рядом других заключенных отправился на войну, попав в отряд «Шторм Z».