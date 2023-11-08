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Под Авдеевкой ликвидирован известный российский неонацист

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  • 8.11.2023, 9:23
  • 3,076
Под Авдеевкой ликвидирован известный российский неонацист

В соратника «Тесака» прилетел кассетный боеприпас.

Возле Авдеевки был ликвидирован соратник российского неонациста Максима Марцинкевича («Тесака») Максим Аристархов.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Российские оккупанты заявили, что в них прилетел кассетный боеприпас. Двое россиян оказались в больнице, а Аристархов погиб. Его тело пока не могут найти.

В июле 2022 года российский суд приговорил Аристархова к 16 годам лишения свободы по делу об убийстве двух мигрантов в 2007 году на почве межнациональной ненависти.

На момент вынесения приговора соратник «Тесака» уже отбывал длительное наказание в колонии за убийство таксиста.

В сентябре 2023 года Аристархов вместе с рядом других заключенных отправился на войну, попав в отряд «Шторм Z».

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