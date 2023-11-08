Израиль ликвидировал главного разработчика оружия для ХАМАС
- 8.11.2023, 10:26
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Авиационный удар был нанесен сегодня ночью.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации главы отдела вооружений и промышленности ХАМАС Мохсена Абу Зины.
Об этом сообщает newsru.co.il со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.
Авиационный удар по месту нахождения Абу Зины был нанесен сегодня ночью.
В сообщении ЦАХАЛ говорится, Абу Зина был «из ведущих разработчиков оружия ХАМАС и экспертом по разработке стратегических видов вооружения и ракет, используемых террористами ХАМАС».