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Израиль ликвидировал главного разработчика оружия для ХАМАС

  • 8.11.2023, 10:26
  • 2,856
Израиль ликвидировал главного разработчика оружия для ХАМАС

Авиационный удар был нанесен сегодня ночью.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации главы отдела вооружений и промышленности ХАМАС Мохсена Абу Зины.

Об этом сообщает newsru.co.il со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Авиационный удар по месту нахождения Абу Зины был нанесен сегодня ночью.

В сообщении ЦАХАЛ говорится, Абу Зина был «из ведущих разработчиков оружия ХАМАС и экспертом по разработке стратегических видов вооружения и ракет, используемых террористами ХАМАС».

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